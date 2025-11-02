Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında Süper Lig tarihinde bir ilki yaşadı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de konuğu olurken sarı-lacivertliler maçtan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Beşiktaş, 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'nun golleriyle 2-0 öne geçse de 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görüp oyun dışı kalmasıyla üstünlüğünü koruyamadı. 10 kişi kalan Kartal, 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran'ın gollerine engel olamadı.

Böylece Fenerbahçe puanını 25'e yükseltip lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 11 haftada topladığı 17 puanla ligin şimdilik 6. sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı geriden gelip mağlup ederken Süper Lig'de bir ilki de yaşadı. OPTA verilerine göre, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de bu rekabet tarihinde 2-0 geriden gelerek ilk galibiyetini aldı.

Ayrıca Domenico Tedesco, Süper Lig'de Luis Aragones'ten (Mayıs 2009) bu yana Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

Domenico Tedesco (5G 3B), Carlos Alberto Parreira'dan (11 maç; Ağustos-Kasım 1995) bu yana Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçında mağlubiyet almayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Beşiktaş'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Fenerbahçe (1M), daha önceki 15 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını eşitledi (2G 7B 6M).

Marco Asensio, Süper Lig tarihinde Daniel Güiza'nın (Kasım 2008 & Mayıs 2009) ardından Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a gol atan ikinci İspanyol oyuncu oldu.

El Bilal Toure, Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde iç sahada Fenerbahçe'ye attığı en erken ikinci golü kaydetti. [DK. 3 | Ziya Doğan (Nisan 1986) DK. 5 | El Bilal Toure (Kasım 2025)]

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu dördüncü Süper Lig maçında ilk mağlubiyetini aldı (2G 1B).