Fenerbahçe, Bayern Münih'in tarihi rekorunu kırmaya çok yakın

Fenerbahçe yakaladığı galibiyet serisiyle Avrupa'nın en iyilerinin arasına adını yazdırırken gözünü Bayern Münih'in rekoruna dikti.

Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyi 4. galibiyet serisine imzasını attı

Şimdi gözü Bayern Münih'in rekorunda

Bu rekoru kırmaya 4 maç kaldı

NE OLDU? Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe adını Avrupa'nın en iyi takımlarının arasına yazdırdı. 20 maçlık galibiyet serisine imza atan Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en iyi 5 ligi ve Süper Lig içinde Avrupa'nın en iyi 4. galibiyet serisini yakaladı.

BAYERN MÜNİH'İN REKORU: Bayern Münih, 2019-20/2020-21 sezonlarında 23 maçlık galibiyet serisine imza atmıştı ve bu seriyle Avrupa'nın zirvesinde. 22 maçlık galibiyet serisiyle Real Madrid ikinci, 21 maçlık galibiyet serisiyle de Manchester City üçüncü sırada yer alıyor.

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe dört maçlık galibiyet daha alması halinde Bayern Münih'in 23 maçlık rekorunu kıracak. İsmail Kartal'ın öğrencileri, 29 Ekim'de Pendikspor ile karşı karşıya gelirken 4 Kasım'da Trabzonspor'u ağırlayacak.