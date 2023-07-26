Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Galatasaray'ın Wilfried Zaha'yı nasıl aldığını biliyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Wilfried Zaha transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçtiklerini söylerken Galatasaray'a gönderme yaptı.

Fenerbahçe, Zaha ile görüşüyordu

Zaha son anda Galatasaray'a transfer oldu

Ali Koç, Zaha'nın maliyetini açıkladı

NE OLDU? Fenerbahçe bir süredir temasta olduğu Wilfried Zaha'yı transfer etmek istiyordu ancak devreye giren Galatasaray bu yarıştan galip çıkan taraf oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Wilfried Zaha'nın maliyetli bir transfer olacağını belirtirken Galatasaray'ın açıkladığı rakamlara inanmadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları söyledi: "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim."

"Bizde de evrak var. Bizim %50’mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum."

BÜYÜK RESİM: Galatasaray, Wilfried Zaha'ya yıllık 4 milyon 350 bin euro maaş ve 2 milyon 330 bin euro imza parası ödeyeceğini açıkladı.