Fenerbahçe, Avrupa kupalarında tüm takımları geçti, zirveye oturdu

Fenerbahçe geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında tüm takımlar arasında zirveye oturdu.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında zirvede

Union Saint-Gilloise'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti

Avrupa'da kazanma alışkanlığını sürdürüyor

NE OLDU? UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti. İsmail Kartal yönetimindeki ekip bu sonuçla yalnız çeyrek final kapısını aralamakla kalmadı, Avrupa'da da büyük bir başarıya imza attı.

BÜYÜK RESİM: Avrupa'daki tek temsilcimiz olarak yoluna devam eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında geçen sezondan bu yana en fazla maç kazanan takım oldu. OPTA verilerine göre, 19 maç ile geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında Fenerbahçe'den daha fazla maç kazanan bir takım bulunmuyor.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Fenerbahçe ile aynı maç galibiyetine imza atan Aston Villa da sarı-lacivertlilerle birlikte zirveyi paylaşıyor.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için 14 Mart'ta İstanbul'da oynayacağı Union Saint-Gilloise maçından da avantajla ayrılmak istiyor.