Fenerbahçe aradığı golcüyü İspanya’da buldu! Transfer teklifini yaptı

2025-26 sezonunda şampiyonlıuk hedefleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

Sarı-Lacivertli ekibin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolculara GOAL Türkiye göz atıyor.

Ne söylendi?

Fanatik'in haberine göre; göre Al-Ittihad-Al Ettifaq maçının ardından Fenerbahçe yetkilileri, N’Golo Kante için Arabistan kulübü ile görüştü. Al-Ittihad Sportif Direktörü Ramon Planes, Sergio Conceicao’nun Kante’yi sezon sonuna kadar takımda tutmak istediğini söyledi.

Kante için çalışmalar sürüyor

Bu işi yaza bırakmak istemeyen Fenerbahçe ise yarın temaslarını sürdürecek. Kante’nin önümüzdeki 48 saatteki tavrı, transferin hemen tamamlanması konusunda anahtar rol oynayacak.

Vedat için teklif yapıldı

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 12 milyon euroluk teklif yaptı. Mallorca, en az 16 milyon euro istiyor.

Lookman içim tarih verdiler!

Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Ademola Lookman'da... Sarı-lacivertlilerin, bu transfer için 19 Ocak'taki Ataşehir ihalesini beklediği ortaya çıktı. İhalenin ardından girecek sıcak para ile Lookman için limitin açılacağı ve Kanarya'nın, bu transferi gerçekleştireceği aktarılıyor.