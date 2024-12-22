Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı ikna etti: Kabul ettiği ücret ortaya çıktı

Fenerbahçe bir süredir pazarlık halinde olduğu Anderson Talisca'yı maaş konusunda ikna ederken Brezilyalının kabul ettiği ücret de ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Talisca'nın peşinde

Brezilyalı sonunda ikna oldu

Sarı-lacivertliler maaş konusunda anlaştı

NE OLDU? Bir süredir Anderson Talisca'nın peşinde olan Fenerbahçe, Brezilyalıyı Süper Lig'e getirmek için ikna etmeye çalışıyordu. İddiaya göre, Al Nassr ile anlaşan Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca ile da maaş konusunda el sıkıştı. Brezilyalı futbolcunun 12 milyon euro'luk maaşında indirime gitmesini isteyen Fenerbahçe, pazarlık masasında amacına ulaştı.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesi'nin haberine göre Talisca, ücretini 10 milyon euro seviyesine düşürdü. İstediğini alan Fenerbahçe artık transferde son aşamaya geldi. Ayrıca gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre de Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde artık sona geldi ve detaylar üzerine görüşüyor.

Bu sezon Al-Nassr'da 19 maçta forma terleten Anderson Talisca takımına 8 gollük katkı sundu.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe'nin son pürüzleri gidermesinin ardından Anderson Talisca'yı resmen duyuracağı söyleniyor.