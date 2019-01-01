Fenerbahçe, Alper Potuk ile yeni sözleşme imzaladı

Sarı lacivertli kulüp ücretinde indirime giden Alper Potuk ile sözleşme yeniledi.

Kulübü, 2021-22 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un kendi talebi doğrultusunda yıllık ücretinde yüzde 40 indirime gittiğini duyurmuştu.

Sarı lacivertli kulüp bu gelişmenin ardından resmi sitesinden yaptığı açıklama ile 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bu anlaşmaya göre yenilendiğini duyurdu.

Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, “Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız” diye konuştu.

Başkan Ali Koç ise, "Alper, Fenerbahçe ailesine olan bağlılığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay. Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur" ifadelerini kullandı.