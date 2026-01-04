Fenerbahçe almadı: Sessizliğini bozdu! Veerman’dan olay ifadeler

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman verdiği röportajda sessizliğini bozarken çok önemli açıklamalar yaptı.

Ne söylendi?

ESPN'e açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu, "Bunun arkasında bazı sebepler vardı. Sonuç olarak, bunu yapmamaya kendim karar verdim. Bir süre geçti ve herkes neler olduğunu gördü. Diğer sebepleri ise kendime saklıyorum." ifadelerini kullandı.

En sonunda fişi kendisinin çektiğini belirten Joey Veerman şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"İlk temasın ardından yaklaşık iki buçuk haftalık bir süreç yaşandı. Bu süreçte bazı şeyler gerçekleşti, bazıları ise gerçekleşmedi. En sonunda ben fişi çekmeye karar verdim. Aslında bir anlaşma, ancak sözleşme imzalandığında vardır ve bu gerçekleşmedi."

PERFORMANSI

Joey Veerman; bu sezon PSV Eindhoven'da 23 maçta görev alırken takımına 8 gol ve 8 asistliklik katkı sundu.