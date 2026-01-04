PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Fenerbahçe almadı: Sessizliğini bozdu! Veerman’dan olay ifadeler

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Hollandalı futbolcudan yaşanan süreçle ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman verdiği röportajda sessizliğini  bozarken çok önemli açıklamalar yaptı. 

Ne söylendi? 

ESPN'e açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu, "Bunun arkasında bazı sebepler vardı. Sonuç olarak, bunu yapmamaya kendim karar verdim. Bir süre geçti ve herkes neler olduğunu gördü. Diğer sebepleri ise kendime saklıyorum." ifadelerini kullandı.

En sonunda fişi kendisinin çektiğini belirten Joey Veerman şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"İlk temasın ardından yaklaşık iki buçuk haftalık bir süreç yaşandı. Bu süreçte bazı şeyler gerçekleşti, bazıları ise gerçekleşmedi. En sonunda ben fişi çekmeye karar verdim. Aslında bir anlaşma, ancak sözleşme imzalandığında vardır ve bu gerçekleşmedi."

Joey Veerman; bu sezon PSV Eindhoven'da 23 maçta görev alırken takımına 8 gol ve 8 asistliklik katkı sundu.


