Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı! Mourinho, yıldızına kavuşuyor

Fenerbahçe, transfer döneminin başından beri kadrosuna katmak istediği yıldıza kavuşuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gözdelerinden birisi olan Allan Saint-Maximin transferi konusunda anlaşma sağlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceğinin bilgisini verirken şu açıklamayı paylaştı:

Fenerbahçe, Fransız yıldız futbolcu Saint-Maximin'i kiralık olarak transfer etti.

Haberin devamı aşağıda

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.

SEZON PERFORMANSI

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol atarken takımına 10 asistlik katkı sundu.