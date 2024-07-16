Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı! Mourinho, yıldızına kavuşuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gözdelerinden birisi olan Allan Saint-Maximin transferi konusunda anlaşma sağlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceğinin bilgisini verirken şu açıklamayı paylaştı:
Fenerbahçe, Fransız yıldız futbolcu Saint-Maximin'i kiralık olarak transfer etti.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.
Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.
SEZON PERFORMANSI
Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol atarken takımına 10 asistlik katkı sundu.