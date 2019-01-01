Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'u transfer etmeye çok yaklaştı
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Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferini sonlandırmaya hazırlanıyor.
Fanatik' te yer alan habere göre; Kolarov ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi, Roma ile pazarlıklarını sıklaştırdı. Kolarov'un menajerliğini yapan Mirsad Türkcan üzerinden görüşmeleri yürüten sarı-lacivertliler, Roma'nın 4 milyon euro istediği bonservis bedelini 2 milyon euro'ya düşürmeye çalışıyor.
Roma ile anlaşmaya varılırsa, yıllık 2.1 milyon euro'luk teklifi kabul eden Sırp sol bekle imzalar önümüzdeki hafta içinde atılacak.