Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'u transfer etmeye çok yaklaştı

Fenerbahçe'nin Aleksandar Kolarov ile el sıkıştığı, Roma ile pazarlıkları sürdürdüğü iddia edildi.

, Aleksandar Kolarov transferini sonlandırmaya hazırlanıyor.

Fanatik' te yer alan habere göre; Kolarov ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi, ile pazarlıklarını sıklaştırdı. Kolarov'un menajerliğini yapan Mirsad Türkcan üzerinden görüşmeleri yürüten sarı-lacivertliler, Roma'nın 4 milyon euro istediği bonservis bedelini 2 milyon euro'ya düşürmeye çalışıyor.

Roma ile anlaşmaya varılırsa, yıllık 2.1 milyon euro'luk teklifi kabul eden Sırp sol bekle imzalar önümüzdeki hafta içinde atılacak.