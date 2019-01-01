Fenerbahçe açıkladı: 'Mesut Özil için girişim bulunmamaktadır"

Sarı lacivertli ekip, bir süredir transfer edileceği konuşulan Mesut Özil için girişimde bulunmadıklarını belirtti.

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 'in yıldızı Mesut Özil'le ilgilenmediğini duyurdu.

Metinde "Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Sky Sports, Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızla ilgilendiği yönünde bir bilgi geçmiş fakat daha sonra ilgili paylaşımını silmişti.

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Fenerbahçe'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.



Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.



Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.



Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.



Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."