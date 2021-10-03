Fenerbahçe, 2013/14 sezonuna selam gönderdi
Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüyor.
Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan sarı-lacivertli ekip, Berisha ve Luiz Gustavo'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Yakın takipçisi Trabzonspor'a 1 puan fark atarak millî araya lider giden Fenerbahçe, 2013/14 sezonuna da selam gönderdi.
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Fenerbahçe ne başardı?
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk sekiz maçları itibarıyla puanını 19'a yükseltti.
Sarı-lacivertli ekip böylece 2013/14'ten bu yana en yüksek puanına ulaştı.
Kanarya ilk 8 maçından 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Son olarak 2013/14 sezonunda ilk 8 haftayı 19 puanla kapatan Fenerbahçe o dönem Ersun Yanal önderliğinde şampiyonluk yaşamıştı.
Süper Lig'de puan durumu nasıl?
Süper Lig'de lider konumundaki Fenerbahçe'yi 1 puan geriden Trabzonspor takip ediyor.
Beşiktaş ise topladığı 17 puanla üçüncü sırada yer alırken siyah-beyazlılar'ın 1 puan gerisindeki Hatayspor dördüncü sırada.
Fenerbahçe'yi ne bekliyor?
Fenerbahçe, millî aranın ardından 17 Ekim'de Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.
Avrupa Ligi'nde ise 21 Ekim'de Antwerp'i misafir edecek.