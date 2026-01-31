Fenerbahçe 19 yaşındaki golcü için anlaşma sağladı! Transferde ters köşe

Kış transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın yanı sıra 19 yaşındaki genç golcüyü de transfer listenin tepesine almıştı.

İtalyan gazeteci Romano, Sarı-Lacivertli ekibin 19'luk golcü Sidiki Cherif'i transfer etmek üzere olduğunu açıkladı.

Ne söylendi?

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif'i kadrosuna katmak üzere.

Haberin detaylarında ise sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki Fransız golcü için Angers ile 4 milyon Euro kiralama ücreti ve 18+3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayrıca haberde genç oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geleceği belirtildi.

Performansı

Angers formasıyla bu sezon 20 resmi maça çıkan Sidiki Cherif takımına 4 gollük skor katkısı verdi.