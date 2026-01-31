Goal.com
Canlı
Sidiki Cherif Angers 2025-26Getty
Can Özer

Fenerbahçe 19 yaşındaki golcü için anlaşma sağladı! Transferde ters köşe

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 19 yaşındaki genç forvetin transferi konusunda Fransız ekibiyle anlaşma sağladı.

Kış transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın yanı sıra 19 yaşındaki genç golcüyü de transfer listenin tepesine almıştı. 

İtalyan gazeteci Romano, Sarı-Lacivertli ekibin 19'luk golcü Sidiki Cherif'i transfer etmek üzere olduğunu açıkladı. 

Ne söylendi? 

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif'i kadrosuna katmak üzere.

Haberin detaylarında ise sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki Fransız golcü için Angers ile 4 milyon Euro kiralama ücreti ve 18+3 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayrıca haberde genç oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geleceği belirtildi.

Performansı 

Angers formasıyla bu sezon 20 resmi maça çıkan Sidiki Cherif takımına 4 gollük skor katkısı verdi. 

Süper Lig
Kocaelispor crest
Kocaelispor
KOB
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB

Reklam
0