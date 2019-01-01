Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' kampanyasında kaç para toplandı?

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün 4 Nisan tarihinde başlattığı 'Fener Ol' kampanyasında şu ana kadar toplanan meblağ...

Kulübü'nde hem kulübe mali destek sağlamak, hem de UEFA'dan Finansal Fair-Play nedeniyle gelebilecek olası bir cezada kurtulmak için düzenlenen 'Fener Ol' kampanyası, 4 Nisan Perşembe günü resmen başlamıştı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Perşembe günü yaptığı açıklamalarda şahıslardan gelecek yardımların miktarlarının açıklanmayacağını, ancak kampanya da toplanan meblağın düzenli aralıklarla duyurulacağını belirtmişti.

Fenerbahçe, yardım kampanyasından kaç para topladı?

Fenerbahçe Kulübü, 6 Nisan Pazar günü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla kampanyada ilk 24 saat içinde 10 bin TL üzerindeki kurumsal ve bireysel destekler haricinde gönüllü kitlenin katkısı sonucu toplanan tutarın 15 milyon TL'yi aştığını, bu süreçte 300 binden fazla taraftarın kampanyaya katıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'ye nasıl bağış yapılır?

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, taraftarlar kredi kartı, EFT/Havale, SMS ve PTT şubelerinden kampanyaya destek verebilecek.

Kampanyanın detaylarına taraftarlar, "www.fenerbahce.org/fenerol" internet adresinden ulaşabilecek.

EFT/Havale işlemleri Denizbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank'tan Türk lirası, dolar ve avro olarak yapılabilecek.

SMS'le kampanyaya katılacak taraftarlar ise "FENEROL" yazıp 1907'ye mesaj atmaları durumunda kulübe her bir mesaj için 20 lira katkıda bulunacak.