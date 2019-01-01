Fellaini: Mourinho ayrılmasaydı ben de takımda kalabilirdim

Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini, yeni deneyimler için Çin'e gittiğini ve yakın zamanda Avrupa'ya dönmeyeceğini söyledi.

Ara transfer döneminde Manchester United'tan ayrılarak Çin Süper Lig ekiplerinden SD Luneng'e transfer olan Marouane Fellaini, para için Çin'e gittiği iddialarını reddetti.

İngiltere'de 10 yıldan daha fazla forma giydiğini ve yeni deneyimler kazanmak istediğini belirten Fellaini, "Shandong Lunen'e gittim çünkü benimle uzun süredir ilgileniyorlardı. Ben de yeni bir deneyime, yeni bir kültüre ve hayata hazır olduğumu hissettim." diye konuştu.

Belçika basınından Het Niuewsblad'a konuşan Fellaini, "Avrupa'ya geri dönmek istemiyorum. Ama belki bir gün Belçika'ya dönebilirim, neden olmasın?" açıklamasını yaptı.

Manchester United zamanlarında elinden gelen her şeyi yaptığını belirten 31 yaşındaki futbolcu, her teknik direktörden farklı şeyler öğrendiğini söylerken, Mourinho'nun hala Kırmızı Şeytanlar'ın başında olması halinde takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Bilmiyorum. Futbolda her olasılık var. United'la kontratım devam ediyordu ve belki de hala orada olabilirdim."