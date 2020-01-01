Fellaini eski kulübüne borç verdi

Marouane Fellaini, finansal sıkıntılarla boğuşan eski kulübü Standard Liege'e 3 milyon euro borç verdi.

Kariyerine Çin’in Shandong Luneng kulübünde devam eden Marouane Fellaini, salgın döneminde gelir elde edemediği için büyük maddi sıkıntı içine düşen ve amatör kümeye düşürülme tehlikesi bulunan eski kulübü Standard Liege’e 3 milyon euro borç verdi.

32 yaşındaki futbolcu, 2006-2008 yılları arasında kırmızı beyazlıların formasını giymiş ardından ’a, oradan da ’a transfer olmuştu.

’da 10 kez şampiyonluk yaşayan Standard Liege, nisan başında Belçika Futbol Federasyonu’ndan profesyonel lisans alamamıştı.

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Kulüp CAS’a başvururken, Fellaini ve diğer yatırımcıların desteği ile lisans alması bekleniyor. Konuyla ilgili karar 5 Mayıs’ta verilecek.