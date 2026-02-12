Felipe Melo, Juventus'u Galatasaray'a karşı favori görüyor

Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Felipe Melo, İtalyan basınından Tuttosport'a röportaj verdi. Melo, iki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta oynayacağı maça dair tahminde bulundu.

2013'te Galatasaray'ın Juve'yi elediği maçın sorulması üzerine Melo, şunları söyledi: "Juve çok güçlüydü. Zaten grup birincisi olarak gösteriliyorlardı, ama bunun yerine üçüncü oldular. Soyunma odasında hepimiz kenetlendik, Galatasaray ilk maçta ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Torino'daki 2-2'lik beraberlik, değerimizin açık bir kanıtıydı, ama Juve'yi anlamadım.

Onların bakışlarını, hayal kırıklıklarını çok iyi hatırlıyorum. Onlar için hâlâ açık bir yara, ama bu normal. Turu geçeceklerinden çok emindiler, çok rahattılar. Ama bu futbol işte: Ben de hayatımda birçok kez kaybettim."

'Juventus daha favori'

Önümüzdeki hafta oynanacak maç hakkında da konuşan Melo, "Avrupa DNA'sı olmayan Galatasaray'a kıyasla Juventus daha favori. Bence genel olarak daha güçlüler. Ama İstanbul'da bir mücadele olacak. Galatasaray'ın Manchester City ve Bayern Münih'e nasıl zorluk çıkardıklarını gördünüz mü?" dedi.

Açıklama geldi

Tuttosport'un yayınladığı röportaja Melo'dan sert tepki geldi. Felipe Melo, "Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa bulunmamaktadır." şeklinde bir ifade kullanmadığını söyleyerek sarı kırmızılı taraftarın tepkisini çeken bu haberi yalanladı ve şu ifadeleri kullandı: