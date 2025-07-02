Felipe Melo, Hakan Çalhanoğlu'na seslendi: "Haydi kaptan!"

Inter'le kriz yaşayan Hakan Çalhanoğlu'na Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan sürpriz bir çağrı geldi.

Inter’de sular durulmuyor, Galatasaray ise fırsat kolluyor. Kulüpler Dünya Kupası’nda Fluminense’ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda eden Inter’de ipler gerilmişti. Turnuvanın tamamında kadroya alınmayan Hakan Çalhanoğlu için hem saha içinde hem de dışında fırtınalar koparken, Galatasaray efsanesi Felipe Melo’dan da dikkat çeken bir çağrı geldi.

Felipe Melo, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, Hakan Çalhanoğlu’na sarı-kırmızı kapıyı sonuna kadar açtı: “Türkiye benim ikinci vatanım. Türk kardeşlerim için her zaman desteğe hazırım. Hakan'ı uzun zamandır tanırım. Çok değerli bir insan ve çok önemli bir karakter. Kaliteli bir futbolcu. Kardeşimmm yaa, Galatasaray’a gel yaa, Haydi Kaptan yaaa!!!”

Melo’nun bu çağrısı sosyal medyada büyük ilgi görürken, Inter’de yaşanan kriz ise her geçen gün daha da derinleşti. Lautaro hedef göstermedi ama Marotta net konuştu.

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Fluminense yenilgisi sonrası mikrofonların başına geçen takım kaptanı Lautaro Martinez, isim vermeden bazı takım arkadaşlarını hedef alarak şu sözleri sarf etti: “Kalmak isteyen kalsın, istemeyen gitsin. Bu forma için savaşanlarla yola devam edeceğiz. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen çok şey gördüm. Ya bu takımın tarafındasındır ya da değilsindir.”

Ancak Martinez’in hedefi herkesin malumuydu. Kısa süre sonra Inter Başkanı Giuseppe Marotta, bu açıklamaların Hakan Çalhanoğlu’na yönelik olduğunu açıkça dile getirdi: “Bu sözleri Lautaro değil, ben söylüyorum. Bir oyuncu gitmek istiyorsa, kapı açık. Ve evet, bu mesaj Hakan’a.”

Galatasaray devrede

Yaşananların ardından milli yıldızın Inter'deki geleceği daha da belirsizleşirken, Galatasaray cephesi süreci yakından takip ediyor. Hem Hakan’ın Galatasaray’a olan ilgisi hem de Inter’le iplerin gerilmesi, bu transferin önünü açabilir.