Felipe Caicedo Galatasaray'a, Odsonne Edouard Lazio'ya

Galatasaray'ın ilgilendiği Felipe Caicedo'nun yerini doldurmak için arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi, Celtic'in genç forvetini gündemine aldı.

, İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak lig üzerindeki hakimiyetini sürdürdü.

Başarılı sezonun ardından oyuncularını elinde tutmaya çalışan İskoç ekibinin genç forveti Odsonne Edouard'a İtalya'dan talip var.

LaLazioSiamoNoi'de yer alan habere göre , 'a transferi gündemde olan Felipe Caicedo'nun yerine Fransız golcüyü düşünüyor.

Haberde, İtalyan ekibinin 20 milyon Euro'ya varan bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi.

İskoç kulübü, 21 yaşındaki Odsonne Edourad'ı 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sezon başında Celtic'ten ayrılan Moussa Dembele'nin yerine birinci forvet görevini üstlenen Edouard, 2018/19 sezonunda çıktığı 52 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı.