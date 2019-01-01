Felipe Caicedo Galatasaray'a, Odsonne Edouard Lazio'ya
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Celtic, İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak lig üzerindeki hakimiyetini sürdürdü.
Başarılı sezonun ardından oyuncularını elinde tutmaya çalışan İskoç ekibinin genç forveti Odsonne Edouard'a İtalya'dan talip var.
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LaLazioSiamoNoi'de yer alan habere göre Lazio, Galatasaray'a transferi gündemde olan Felipe Caicedo'nun yerine Fransız golcüyü düşünüyor.
Haberde, İtalyan ekibinin 20 milyon Euro'ya varan bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi.
İskoç kulübü, 21 yaşındaki Odsonne Edourad'ı 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Sezon başında Celtic'ten ayrılan Moussa Dembele'nin yerine birinci forvet görevini üstlenen Edouard, 2018/19 sezonunda çıktığı 52 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı.