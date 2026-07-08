"Felaket ve acil müdahale"... Norveç, İngiltere maçı öncesinde FIFA'ya şikayette bulundu

Norveç milli takımı, önümüzdeki Cumartesi günü oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşmadan önce büyük bir şok yaşadı.

"The Sun" gazetesi, Norveç milli takımının bir şantiye alanının hemen yanındaki lüks süitlere yerleştikten sonra "otel felaketi"yle karşı karşıya kaldığını yazdı.

Forvet Erling Haaland ve takımın geri kalanı, sadece bir gece geçirdikten sonra heyet yetkililerine şikayette bulundu. Oyuncular, yoğun trafikten kaynaklanan gürültü ve kargaşayı eleştirdiler ve en yakın plaja ulaşmak için inşaat alanlarının yanından geçerek iki buçuk mil yürümek zorunda kalacaklarını fark ettiler.

Bu sabah Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) resmi bir şikayet sunuldu ve heyetin tamamı otelden ayrıldı.

Takım şu anda, 64.478 seyirci kapasiteli ve Cumartesi günü Miami’de Dünya Kupası çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak olan Hard Rock Stadyumu’nun yakınında, deniz kenarında bulunan ve yeri açıklanmayan başka bir otelde konaklıyor.

Norveç takımının lojistik müdürü Trolls Dahli, “Taşınma süreci zorluydu, ancak yeni yerden memnunuz ve şu anda herkes mutlu” dedi.

Bazıları bunun oyuncuları etkileyeceğinden endişe edebilir, ancak bunu en çok isteyenler bizzat oyuncuların kendileriydi.

Yetkililer, otelin gürültülü bir şantiye ve yoğun bir otoyolun yanında olduğunu, bunun da İskandinav ülkesinin tarihindeki en büyük futbol maçı öncesinde oyuncuları rahatsız ettiğini belirtti.

Norveçli oyuncular, asık yüzlerle asansöre binip otelden ayrılırken görüldü.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), yeni oteldeki 50 odanın masraflarını ve güvenlik masraflarını karşılamayı kabul etti, ancak Norveç Futbol Federasyonu, oyuncuların talep ettiği konaklama sınıfı yükseltmesinin masraflarını karşılamak için ek ücret ödemek zorunda kaldı.