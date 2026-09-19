Felaket: Raya, Arsenal'in Brighton karşısındaki başarısızlığını katladı

Arsenal, bugün oynanan cumartesi karşılaşmasında Premier Lig'in beşinci haftası kapsamında Brighton karşısında savunma anlamında felaket bir performans sergilemeye devam etti.

Brighton ilk yarıyı, Alman Pascal Gross (31. dk) ve Yunan Charalampos Kostoulas'ın (45. dk) kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı. Ardından İspanyol Chema Andrés 57. dakikada üçüncü golü ekledi.

Arsenal'in Brighton karşısındaki savunma hattının kötü performansı ve rakamlarının yanı sıra Opta ağı, kaleci David Raya için ceza sahası dışından yapılan şutlarla filelerine takılan gollere ilişkin felaket niteliğinde bir istatistik ortaya koydu.

Raya'nın ilk yarıda ceza sahası dışından yapılan iki şutla iki gol yemesinin ardından Opta, David Raya'nın "Premier Lig tarihinde 100 veya daha fazla gol yiyen kaleciler arasında ceza sahası dışından en çok gol yiyen ikinci kaleci haline geldiğini, yüzde 20,6 oranla ve 160 golün 33'ünü bu şekilde yediğini" belirtti.









Raya, eski Nottingham Forest, Wimbledon ve Tottenham kalecisi Hollandalı Hans Segers'in arkasında yer alıyor. Segers, 164 golün 36'sını ceza sahası dışından yemişti; yüzde 22 oranla.