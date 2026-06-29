Felaket… Dünya Kupası’nın tam ortasında bir taraftar silahla vurularak öldürüldü

Pazar günü Kaliforniya eyaletinin San José kentindeki San Pedro bölgesinde, Dünya Kupası maçlarının izlenmesi için taraftarlara ayrılmış bir alanda meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

"Reuters" ajansına göre San José Polisi, "kurbanlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, ikinci kurbanın ise hayati tehlike arz eden ciddi yaralarla yerel bir hastaneye kaldırıldığını" doğruladı.

Olay, o gün oynanan tek maçın sona ermesinden sonra meydana geldi; maç yerel saatle öğleden sonra saat 14.00 civarında sona ermişti. Yetkililer olayı cinayet olarak soruşturuyor ve bölge çevresindeki birçok caddeyi trafiğe kapattı.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve bölge tamamen kordon altına alındı; San Pedro Meydanı’ndaki barların çoğu kapatıldı. İsmini vermek istemeyen bir güvenlik görevlisi, “Yaralı hâlâ inliyor ve acı çekiyordu, boynu ve sırtının üst kısmı kanla kaplıydı; polis, güvenlik görevlileriyle ve bazı tanıklarla konuşuyordu” dedi.

San Pedro Meydanı, San Francisco Körfezi bölgesinde dev ekranlarda Dünya Kupası maçlarını izlemek için düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapan birçok mekandan biridir.