Felaket bir performans: Real Madrid-Betis maçının hakemi sınıfta kaldı

İspanyol hakem Hernandez Hernandez, La Liga'nın dördüncü haftası kapsamında Cuma akşamı La Cartuja Stadı'nda oynanan ve Real Madrid'in ev sahibi Real Betis'e 1-0 mağlup olduğu maçtaki bazı hakem kararlarıyla tartışma yarattı.

İspanyol"Archivo VAR" platformu ise hakeme yönelik değerlendirmesini paylaşarak, karşılaşmanın yönetiminde sınıfta kaldığını belirtti.

Ayrıca oku

Abdülkerim son örnek: Neymar hayaleti hâlâ Barcelona'da görünüyor

9 aylık ısrar ve kaçış: Barcelona, Gabriel Jesus'u nasıl kadrosuna kattı?

Hernandez Hernandez, dakikalar ilerledikçe oyunun akışına hâkimiyetinin azaldığı ve iki takım oyuncuları arasındaki gerilimin arttığı maçta düşük bir not olan (4.75) aldı.

"Archivo VAR"a göre hakem, ilk yarının bitiminden önce Real Madrid oyuncusu Arda Güler'e sert bir sarı kart gösterdi; bu da onu daha sonra aynı oyuncuyla ilgili bir sorunla karşı karşıya bıraktı; nitekim ceza gerektiren bir faul bulunmasına rağmen ona ikinci sarı kartı göstermekten kaçındı.

Son dakikalarda ise Hernandez Hernandez, Real Madrid lehine bir penaltı verdi; bu, verilebilecek durumlardan biriydi ancak pervasız ve açık bir müdahalenin sonucu değildi.

"Archivo VAR"analizine göre, tekrar görüntüler temasın, özellikle top yere düşmeden önce kendisinden uzaklaşmış olduğu için, Vinicius Junior'un "gösterişli" tepkisinin işaret ettiği kadar güçlü olmadığını ortaya koydu.

Bunu, penaltı kullanılırken Bartra'nın ceza sahasına girmesiyle ilgili başka bir tartışma izledi; zira şuttan önce ceza sahası çizgisine bastığına dair kesin bir kanıt yoktu. Analize göre, kurallara aykırı biçimde girdiği doğrulanırsa, penaltının yeniden kullanılması gerekiyordu.

"Archivo VAR"değerlendirmeleri; en başta fauller ve cezalarla ilgili tutarlılık, hataların değerlendirilmesi ve kart gösterilmesinde standardın birleştirilmesi, maçın yönetimi, bunun yanı sıra hakemin karar alma konusundaki kişiliği ve belirleyici durumlarda video yardımcı hakem "VAR" teknolojisinin kullanım biçimi gibi çeşitli unsurlara dayanıyor.

Ayrıca penaltılar, kırmızı kart durumları ve iptal edilen goller ile verilebilecek olduğu hâlde verilmeyen müdahaleler gibi belirleyici durumlar da incelemeye tabi tutuluyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.