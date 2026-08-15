Girondins Bordeaux kulübü, futbol geleceğini tehdit eden yeni bir darbe aldı. Fransa Futbol Federasyonu, karşı karşıya kaldığı boğucu mali kriz nedeniyle kulübün ulusal turnuvalardan men edilmesinin devam ettirilmesi yönündeki Fransa Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi'nin tavsiyesini onayladı.

Fransa Futbol Federasyonu resmi açıklamasında, Ulusal Komite'nin sunduğu uzlaşı önerisini desteklediğini belirtti; bünyesindeki Temyiz Komitesi'nin Bordeaux'nun mali durumuna ilişkin değerlendirmesini "gerekçeli" olarak nitelendirerek kulübü, ihtilaf konusu kararı kabul etmeye çağırdı.

Bordeaux, bugün cumartesi sabahı Olimpiyat Komitesi'nin tavsiyesi karşısında şaşkınlığını dile getirmiş; komiteden çıkanın "bir karar değil, bir tavsiye" olduğunu, son sözün ise kulübün geleceğine karar vermeye yetkili merci olarak Fransa Futbol Federasyonu Yürütme Komitesi'ne ait olduğunu vurgulamıştı.

Kriz, Bordeaux'nun 2025-2026 sezonunu tamamlamak ve sonraki sezonu finanse etmek için gereken yaklaşık 10 milyon euroyu sağlayamamasına dayanıyor. Bu durumun ardından İngiliz "Sparta Capital" fonu, temmuz ayının sonlarında kulübü iş insanı Gerard Lopez'den sembolik bir euro karşılığında satın almış ve kulübü kurtarmak için gereken mali garantileri sağlamak üzere çalışmaya başlamıştı.

Birinci Lig'den 10 kulübün, Bordeaux'nun bu yeni girişimini kınamasıyla kriz daha da karmaşık bir hale geldi. Söz konusu kulüpler, mali garanti olarak sunulması gereken paranın Ulusal Komite'nin belirlediği tarihte ödenmediğini vurguladı.

Mevcut duruma göre Bordeaux'nun geleceği ciddi biçimde tehdit altına girdi; Ulusal Birinci Lig'e katılmaya hazırlanan kulüp, artık tüm ulusal turnuvalardan men edilmiş durumda. En iyi senaryolarda ise Fransız futbol piramidinin altıncı seviyesi olan Bölgesel Birinci Lig'e düşebilir.

Kulüp, Fransa'nın en köklü kulüplerinden birinin çöküşünü önlemeye yönelik son bir girişim olarak, karara İdare Mahkemesi nezdinde itiraz etmek için 15 günlük süreye sahip.