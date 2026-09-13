Felaket başlangıcın ardından: Ünlü bir pizza restoranı Tottenham'la dalga geçti

İngiltere'de tanınmış bir pizza restoranı, Tottenham Hotspur'un Premier Lig'in başında yaşadığı gol orucuyla alay etti.

Tottenham Hotspur, dün cumartesi günü konuk ettiği Everton karşısında golsüz beraberlikle yetinerek Premier Lig'deki hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına devam etti; böylece takım, turnuvanın 4 haftası geride kalmasına rağmen tek bir gol dahi atamadan kaldı.



Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Tanınmış bir pizza restoranı "X" ağındaki hesabından şöyle yazdı: "Spurs'ün Premier Lig'de attığı son golden bu yana 489.297.478 pizza teslim ettik."

Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takımı, üst üste dördüncü maçında da fileleri havalandırmayı başaramadı; bu, takımın hücum açısından en kötü başlangıcı oldu. İki beraberlik ve iki mağlubiyetle yalnızca 2 puan toplayan takım, puan cetvelinde on yedinci sıraya yerleşti.

Everton karşısındaki beraberlik, bu sezon Tottenham ile Premier Lig'deki ilk galibiyetini hâlâ arayan De Zerbi için yeni bir darbe niteliğinde; öte yandan kötü başlangıç ve hücumda etkisizlik nedeniyle takım üzerindeki baskı giderek artıyor.



