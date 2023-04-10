Uruguaylı oyuncuyla tartışma yaşayan futbolcu, sıkıntılı süreçlerden geçiyor.

Alex Baena, Villarreal'in Cumartesi günü La Liga'da Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 3-2 yenmesinin ardından Fede Valverde'nin saldırısına uğradıktan sonra bir açıklama yaptı.

Valverde'nin maçtan sonra Baena'yı beklediği ve otoparkta yüzüne yumruk attığı söyleniyor.

Baena'nın, iki taraf Ocak ayında bir araya geldiklerinde doğmamış oğluna hakaret ederek Valverde'yi kızdırdığı ve Cumartesi günü benzer bir yorum yaptığı vurgulandı.

Ancak Baena, maçtan sonra saldırıya uğradığını ve olaydan bu yana kendisi hakkında söylenen "yalanlar" olduğunu belirtti.

Ayrıca ailesinin ölüm tehditleri aldığını ve sosyal medyadan yaptığı resmi açıklamada konuyu polise bildirdiğini doğruladı.

Ne söylendi?

Baena, "Geçen Cumartesi, Real Madrid ile oynanan maçın ardından bir meslektaşım tarafından saldırıya uğradım.

"Olaydan sonra, aile üyelerinden birisi için uygunsuz ifadeler kullandığım söylendi.

"Muhtemelen çevresi tarafından yapılan çeşitli açıklamalar gün ışığına çıktı. O zamandan beri, başka türlü olamayacağı gibi, suçlandığım gerçekleri kanıtlayan hiçbir kanıt da yok.

"Yaşanan talihsizlik, saldırıyı haklı çıkarmak için kullanıldı ve darbeden daha fazla acı veren yalanlar var.

"Aileme verilen zarar, onarılamaz ve haklı çıkarılamaz. Tehditler, hakaretler ve hatta ailemin ölmesini dileyen mesajlar aldım.

"Dün durumu polise bildirdim. Adalet bu konu hakkındaki kararını verecek.

"Artık tek amacım; mesleğime odaklanmak ve kulübümün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak" dedi.

Villarreal, daha önce Baena'nın saldırıya uğramasının ardından polise şikayette bulunulduğunu doğrulamış ve oyuncuya destek sözü vermişti.