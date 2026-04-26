Federico Dimarco, galibiyeti kaçıran Inter'de etkileyici bir Serie A rekoru kırdı

Inter, Pazar günü Torino karşısında üç puanı alamadı. Teknik direktör Christian Chivu’nun takımı, Marcus Thuram ve Yann Bisseck’in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen, maçın son dakikalarında bu üstünlüğünü kaybetti: 2-2. Lider Inter, Napoli’nin on puan önünde yer alıyor. Torino ise on üçüncü sırada, orta sıralarda sağlam bir konumda bulunuyor.

Inter'de hem Denzel Dumfries hem de Stefan de Vrij maça yedek kulübesinde başladı. Chivu, Dumfries'e oyuna girme şansı verdi, ancak De Vrij, Inter kariyerine yeni bir dakika ekleyemedi.

Inter ilk yarıda öne geçti. Federico Dimarco, Thuram'a çok hassas bir pas attı ve Thuram ikinci direkte topu ağlara gönderdi.

Dimarco, ikinci yarıda da rafine vuruş tekniğini sergiledi. Bu kez İtalyan oyuncu, topu Bisseck'in kafasına gönderdi ve Bisseck kafayla skoru 0-2'ye getirdi.

Böylece Dimarco etkileyici bir asist rekoru kırdı. Daha önce hiçbir Serie A oyuncusu bir sezonda 18 asist kaydetmemişti ve Dimarco'nun bu rekoru daha da geliştirmek için dört maçı kaldı.

Ancak Dimarco'nun asistleri galibiyet için yeterli olmadı. Torino, Giovanni Simeone'nin Emirhan Ilkhan ile yaptığı paslaşmanın ardından attığı güzel golle maça geri döndü.

Kısa süre sonra, Carlos Augusto'nun eliyle topu oynadığı için Torino penaltı kazandı ve Nikola Vlasic bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek skoru 2-2'ye getirdi.