FCSB-Fenerbahçe maçından sonra 3 oyuncu takımdan kovuldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile karşılaştı. 1-1'lik beraberlik ile sona eren maçta Fenerbahçe'nin golünü İsmail Yüksek kaydederken, FCSB'nin golü Cisotti'den geldi.

Maçın ardından lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe adını play-off turuna yazdırmayı başardı. 7 puanla 27. sırada kalan FCSB ise turnuvaya veda etti.

'Üçünü kovdum'

Maçın ardından Fenerbahçe cephesinde galibiyeti elinde tutamamanın getirdiği hayal kırıklığı varken, FCSB'de ise turnuvaya veda etmenin öfkesi vardı. FCSB Başkanı Gigi Becali, maçın ardından Rumen basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe maçının ardından 3 futbolcusunu takımdan 'kovduğunu' açıkladı.

Futbolcularının sert bir şekilde eleştiren Becali, aldığı radikal karar hakkında "Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları takımda tutamayacağımı anladım. Denis Alibec, Dennis Politic ve Octavian Popescu'yu göndereceğim." ifadelerini kullandı.

'Sahada olanları görmediniz mi?'

Sözlerine devam eden Becali, "Artık ikna oldum, sahada olanları görmediniz mi? Politic ile olmuyor, Popescu'yu deniyoruz yine olmuyor. Popescu tam 1 yıldır gözüme giremedi, muhtemelen o Politic'ten de zayıf bir oyuncu. Daha iyi oyuncular getirmeliyim. Sadece ligden bahsetmiyorum, Avrupa için de daha iyi oyunculara ihtiyacımız var, çünkü ancak böyle ayakta kalabiliriz. Böyle oyuncularla ayakta kalamazsınız. Güçlü olmak zorundalar! Cisotti'ye bakın, ne kadar zayıf olursa olsun sahada basmadık yer bırakmıyor, kafasını, vücudunu her yere sokuyor. Bana böyle oyuncular lazım." dedi.