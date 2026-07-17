FC Volendam, Kayne van Oevelen için tam 3 milyon avroluk bir teklif aldı

De Telegraaf ve Voetbal International’ın Cuma günü bildirdiğine göre, Ipswich Town, Kayne van Oevelen için 3 milyon euroluk bir teklifte bulundu. FC Volendam ise 22 yaşındaki kaleci için daha yüksek bir bedel talep ediyor.

Van Oevelen, Valencia ile beş yıllık bir sözleşme konusunda kişisel olarak anlaşmaya varmış olsa da, Volendam hâlâ İspanyol kulübünden resmi bir teklif bekliyor.

Bu açıdan Ipswich daha kararlı davranarak Volendam'a 3 milyon euroluk bir teklif sundu. Volendam ise bu ilk teklifi reddetti.

Van Oevelen’in Volendam ile sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 2 milyon avro.

Van Oevelen’in Volendam ile Keuken Kampioen Divisie’ye çıkması pek olası görünmüyor, ancak küme düşen kulüp en yüksek bedeli almak istiyor.

Küme düşmesine rağmen Van Oevelen, VriendenLoterij Eredivisie'de mükemmel bir sezon geçirdi. Zaandamlı 1,99 metre boyundaki kaleci, birçok kulübün dikkatini üzerine çekti.

Van Oevelen, Volendam formasıyla toplamda 64 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 13 kez kalesini gole kapattı.