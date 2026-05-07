"FC Utrecht, yıldız oyuncusunu kesin olarak kaybetti: son maçı çoktan oynadı"

Voetbal International'ın haberine göre, Ángel Alarcón muhtemelen FC Utrecht formasıyla son maçını oynamış durumda. FC Porto'dan kiralanan İspanyol oyuncu antrenmanda sakatlandı ve sezonun geri kalanında Domstedelingen formasıyla sahaya çıkamayacak gibi görünüyor.

21 yaşındaki forvet, geçtiğimiz hafta sonu NAC Breda maçında ilk 11'de yer almış ve 66 dakika sahada kalmıştı. O maçta oyundan çıkmasının fiziksel bir sorunu ile ilgisi yoktu, ancak sakatlığı daha sonra bir antrenman sırasında meydana geldi.

Bu nedenle Alarcón, en azından önümüzdeki Pazar günü Ajax ile oynanacak deplasman maçını kaçıracak. Fortuna Sittard ile oynanacak son lig maçı da sağ kanat oyuncusu için erken gibi görünüyor.

FC Utrecht ayrıca Avrupa kupalarına katılmak için play-off'lara doğru ilerliyor, ancak Alarcón'un bu mücadelede de rol oynayamayacağı görülüyor. İspanyol oyuncu Çarşamba günü antrenman sahasında yer almadı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Son haftalarda form düşüklüğü yaşamasına rağmen, Alarcón kış transfer döneminde geldiğinden beri FC Utrecht'in sonuçlarına belirgin bir şekilde damgasını vurdu. Forvet, on üç maçta üç gol ve üç asist kaydetti.

Alarcón, bu yılın başlarında teknik direktör Ron Jans ve FC Porto teknik direktörü Francesco Farioli ile görüşmesinin ardından bilinçli bir şekilde Utrecht'e transfer olmayı tercih etmişti. Galgenwaard Stadyumu'nda hemen fazla süre aldı ve ilk 11'de yerini sağlamlaştırdı.

FC Utrecht şimdi sağ kanat için bir yedek aramak zorunda. Jesper Karlsson en mantıklı seçenek olarak görülüyor, ancak Adrian Blake de bu pozisyonda oynayabilir.

Alarcón'un Utrecht'e geri dönüp dönmeyeceği şimdilik belirsiz, ancak kulübün FC Porto ile yapılan kiralama sözleşmesinde bir satın alma opsiyonu bulunuyor. VI'ya göre Alarcón'un ayrılması muhtemel.