FC Utrecht, taraftarların kötü davranışlarının ardından sert önlemler aldı

FC Utrecht, Go Ahead Eagles ile sahasında oynadığı maçta yaşanan olayların ardından 18 kişiye yerel stat yasağı verdi. Açıklamada, “Söz konusu kişiler, mevcut kamera görüntüleri de dahil olmak üzere çeşitli unsurlar temel alınarak tespit edildi. İlgili mektuplar da bu arada gönderildi” denildi.

Kulüp yönetimi, kısa süre önce yaşanan olaylara ilişkin soruşturmayı henüz tamamlamadı. “FC Utrecht, diğer ilgili kişileri de tespit etmek için mevcut görüntüleri incelemeyi sürdürüyor. Bu süreçte, görüntülere yansıyan kişilerin farklı rolleri ve eylemleri dikkatle değerlendiriliyor.”

FC Utrecht, Hollanda Futbol Federasyonu’nun ülke genelindeki görev gücüyle birlikte çalışıyor. Söz konusu ekip, “futbolla bağlantılı olayların somut ve faile odaklı takibine destek veriyor”. Deliller kulüp tarafından Hollanda Futbol Federasyonu’na teslim ediliyor.

Salı günü yapılan açıklamada ayrıca, “Buna dayanarak Hollanda Futbol Federasyonu, FC Utrecht’in verdiği yerel stat yasağına ek olarak ülke çapında bir stat yasağı da uygulamaya karar verebilir. Ayrıca FC Utrecht, tespit edilen her kişi için hangi ek önlemlerin mümkün ve uygun olduğunu değerlendiriyor” ifadeleri yer aldı.

FC Utrecht - Go Ahead Eagles maçı, Bunnikside tribününden sahaya birkaç kez havai fişek ve içecek bardakları atılmasının ardından, bir saatlik oyunun ardından kesin olarak tatil edildi. Bu olay, Dani de Wit’in ev sahibi ekip adına skoru 1-3’e getirmesinden kısa süre sonra yaşandı.

Birkaç gün sonra çok konuşulan maç, boş tribünler önündeki Galgenwaard’da tamamlandı. FC Utrecht direnç gösterdi ve sahadan sonunda 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.