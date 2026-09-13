FC Utrecht, sezonun ilk galibiyetini son anda aldı

FC Utrecht, pazar günü Vriendenloterij Eredivisie’de bu sezonki ilk galibiyetini son anda aldı. 93. dakikada Stijn van Gassel’in üzerinden yaptığı klas aşırtmayla büyük kahraman Dani de Wit oldu: 1-2.

İlk galibiyetini arayan Utrecht ekibi maça güçlü başladı ve Adrian Blake’in ikinci dakikada direğe takılmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Excelsior da sessiz kalmadı ve Ágúst Thorsteinsson ile Aymen Sliti üzerinden fırsatlar yakaladı. Ancak ev sahibi adına goller gelmedi.

İlk yarının son bölümünde perdeyi açan taraf ise FC Utrecht oldu. Stepanov, yakın mesafeden fileleri havalandırdı ve deplasmandan gelen taraftarları sevince boğdu. Devre arasına kadar zararı telafi edemeyen Excelsior için bu ciddi bir darbe oldu.

Anthony Correia, bir saatlik oyunun ardından birkaç taze kuvvet sahaya sürmeye karar verdi. Sem van Duijn ve Yoann Cathline oyuna girerken, konuk ekipte Davy van den Berg’in şutu az farkla auta gitti.

Excelsior mücadeleyi bırakmadı ve bunun ödülünü 76. dakikada aldı. Etkili bir maç çıkaran Sliti, sağdan gelen ortaya iyi hareketlendi ve ardından dar açıdan yaptığı yerden vuruşla Vasilios Barkas’ı mağlup etti. Golü atan oyuncunun sevinci büyüktü.

Rotterdam ekibi sahasında üç puana inanmıştı ve FC Utrecht’e zor anlar yaşatmayı sürdürdü. Ancak uzatma dakikalarında Van Gassel’in üzerinden yaptığı aşırtmayla ev sahibini yıkan isim De Wit oldu.

Böylece, etkileyici bir geri dönüş mücadelesi veren Excelsior için sonuç son derece acı oldu. FC Utrecht ise kutlama yapıyor ve gelecek hafta Feyenoord’a konuk oluyor.