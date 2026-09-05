FC Utrecht - Go Ahead Eagles maçı resmen tatil edildi

FC Utrecht ile Go Ahead Eagles arasındaki mücadele cumartesi akşamı resmen tatil edildi. Bir saatten fazla süren oyunun ardından, skor 1-3 iken Utrecht taraftarları birkaç kez taşkınlık yapınca maçın artık yeniden başlatılmamasına karar verildi.

Go Ahead, Stadion Galgenwaard'da devre arasına 0-1 üstün girdi. İkinci yarının ilk çeyreğinde skor 0-2 ve 0-3'e gelince Utrecht taraftarları sahaya havai fişek atmaya başladı.

Birkaç şiddetli patlama sesi duyuldu. Havai fişeklerin Bunnikside'da beyaz bir örtünün altından ateşlendiği görüldü. Bunlardan biri de Go Ahead kalecisi Kjetil Haug'un kalesinin hemen yanında patladı.

Hakem Martin van den Kerkhof, tüm oyuncuları kenara çekme kararı aldı ve maç yaklaşık on beş dakika durdu. Karşılaşma yeniden başladıktan ve Utrecht Dani de Wit ile skoru 1-3'e getirdikten sonra, sevinç gösterileri sırasında sahaya yeniden bazı şeyler atıldı: plastik bardaklar.

Maç bir kez daha durdurulmak zorunda kaldı. Yerel güvenlik yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından mücadelenin kesin olarak tatil edilmesine karar verildi.

Dramatik sezon başlangıcı

Yeni teknik direktör Anthony Correia yönetimindeki Utrecht, FC Groningen'e (2-1), AZ'ye (1-4), PSV'ye (1-6) yenilip Sparta Rotterdam ile berabere kaldıktan (3-3) sonra sezona son derece hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. İlk dört maçından yedi puan çıkaran Go Ahead karşısında sahasında oynayan Domstedelingen, sonunda ilk galibiyetini almayı umuyordu.

Utrecht, Ángel Alarcón önderliğinde maça aslında iyi başladı ancak 18. dakikada skoru açan taraf Go Ahead oldu. Mathis Suray uzaktan şansını denedi ve top Vasilios Barkas'ın üzerinden harika bir şekilde ağlara gitti: 0-1.

Daha sonra oyunun kontrolünü daha fazla eline alan Go Ahead, Stefán Sigurdarson ile bir fırsat yakaladı. Ancak İzlandalı oyuncu, müsait pozisyonda topu ıskaladı. Sahanın diğer tarafında ise oyuna sonradan giren Adrian Blake, devre arasından kısa süre sonra yakaladığı önemli fırsatı topu auta göndererek harcadı.

Ardından işler hızla gelişti. Barkas, Victor Edvardsen'in şutunda kurtarış yapsa da dönen topu Søren Tengstedt ağlara göndererek skoru 0-2 yaptı. Çok geçmeden Edvardsen, Tengstedt'in geri pasında bu kez 0-3'ü kaydetti.

De Wit, ilk geçici tatilin ardından farkı biraz azalttı (1-3) ancak sonrasında maç işte bu nedenle kesin olarak tatil edildi. Yaklaşık otuz dakikası kalan karşılaşmanın muhtemelen önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.