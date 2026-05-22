FC Utrecht, Ajax ile oynanacak final maçına ilişkin karardan oldukça rahatsız

Ron Jans, Pazar günü Ajax ile oynanacak play-off finali öncesindeki belirsizlikten bıkmış durumda. FC Utrecht teknik direktörü, Volendam’daki Kras Stadyumu’ndaki deplasman tribünü için bilet satışının başladığını biliyor, ancak Domstad’dan gelen taraftarların kabul edilip edilmeyeceği hâlâ resmi olarak açıklanmadı. FC Utrecht, Perşembe günü sc Heerenveen’i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Edam-Volendam belediye başkanı Pazartesi günü, bu hafta Kras Stadyumu'na deplasman taraftarlarının alınmayacağına karar verdi. Tüm bunlar, Pazar günü FC Volendam - Telstar maçının ardından yaşanan olayların ardından geldi. Bu durum, görüşmelerin ardından taraftarlarını balıkçı köyüne götürme imkanı elde eden FC Groningen'de öfke ve kızgınlığa neden oldu. Kuzeyin Gururu, Perşembe günü Ajax'a 2-0 yenildi ve böylece Avrupa kupalarına katılma yarışından elendi.

FC Volendam - Willem II maçı (yükselme/düşme play-off finalleri) ve Ajax - FC Utrecht maçlarına deplasman taraftarlarının kabul edilip edilmeyeceği konusunda, ilgili tüm taraflar tarafından henüz kesin bir karar alınmadı. Ancak Utrecht kulübü, gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandıracak maçın biletlerinin cuma ve cumartesi günleri satın alınabileceğini duyurdu.

Jans, takımının Kras Stadyumu'na gitmek zorunda kalmasını garip buluyor. ''Kuralları tam olarak bilmiyorum. Ama bana göre Groningen, Ajax'a karşı kendi sahasında oynamalıydı. Sezon planını yaptığınızda, 21 ve 24 Mayıs'ta play-off maçları olduğu açıkça yazıyor'' diye açıklıyor teknik direktör, ESPN ile yaptığı röportajda.

"Stadyum o tarihlerde Harry Styles'a kiralanıyorsa, o zaman deplasmanda oynamak zorunda kalmaz mısınız? Ajax da o zaman De Galgenwaard'da oynayabilir. Bu arada ben bunu çok isterdim. Tekrar ediyorum: kuralları bilmiyorum, ama içgüdülerim bunun doğru olmadığını söylüyor," diye ekliyor Ajax'ın rakibinden ayrılacak olan şaşkın teknik direktör.

Jans, pazar günü Volendam'daki deplasman tribününün boş kalması durumunda bunu çok üzücü bulacaktır. ''Bu çok yazık, çünkü herkes taraftarların stadyuma girmesine izin vermek için elinden geleni yapıyor. Üstelik Volendam taraftarları Telstar maçında ortalığı karıştırdı ve Groningen taraftarları da ilk başta gelememişti. Umarım bu tür olaylara karışanları toplu cezalar vermek yerine gerçekten yakalarlar.''

Mike van der Hoorn, teknik direktörüne tamamen katılıyor ve Ajax'ın finalde resmi olarak ev sahibi takım olarak kabul edilmesini de hiç anlamıyor. "Bu elbette hiç mantıklı değil. Ama durum bu."