'FC Twente'nin eski oyuncusu, on milyonlarca karşılığında Arsenal'e transfer oldu'

Transfer muhabiri Nicolò Schira’nın haberine göre, Christos Tzolis, Arsenal ile kişisel olarak anlaşmaya vardı. The Gunners, Club Brugge ve Yunanistan milli takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu için yakında milyonlarca euroluk bir teklif sunacak.

Schira’ya göre Tzolis, Arsenal ile beş sezonluk bir sözleşme imzalayabilir. 34 kez milli formayı giyen oyuncu, Emirates Stadyumu’nda yılda 3 milyon euro kazanabilir.

Transfermarkt'a göre Tzolis'in piyasa değeri yaklaşık 40 milyon avro. Arsenal'in ne kadar teklif edeceği ise şimdilik belirsiz.

Club Brugge, iki yıl önce Tzolis’i Fortuna Düsseldorf’tan transfer etmek için sadece 6,5 milyon euro ödemişti. Tzolis, şu anda Feyenoord’da görev yapan teknik direktör Devy Rigaux tarafından takıma kazandırılmıştı.

Tzolis, geçtiğimiz Cumartesi günü De Kuip'te güzel bir gol attı. Club Brugge, maçta Feyenoord'a 3-1 yenildi.

Bu arada, Tzolis’in Hollanda’da oynadığı tek maç bu değildi. Temmuz 2022 ile Ocak 2023 arasında forvet, Eredivisie’de FC Twente formasıyla yarım yıl kiralık olarak forma giydi.

Tzolis, Brugge’de 108 resmi maça çıkmış gibi görünüyor. Bu maçlarda 43 gol attı ve 45 asist yaptı.