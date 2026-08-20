FC Twente, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off turunda FK Qarabag ile karşılaşacak. John van den Brom’un, Voetbalzone’un tahminine göre alışılmış isimleri tercih etmesi bekleniyor. Grolsch Veste’de oynanacak Avrupa karşılaşması 20.00’de başlayacak ve ESPN 1’den canlı yayınlanacak.

Tukkers’te Lars Unnerstall kalede yerini koruyor. FC Twente’nin savunma hattı sağdan sola doğru Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad ve Aske Adelgaard’dan oluşuyor.

Orta sahada kontrolü Ramiz Zerrouki’nin sağlaması bekleniyor, yanında ise Daouda Weidmann olacak. Fransız oyuncu, sezona dört maçta attığı iki gol ve yaptığı iki asistle güçlü bir başlangıç yaptı.

Marko Pjaca, Daan Rots ve Sondre Ørjasæter, Twente orta sahasında daha ileri uçta görev yapacak isimler. Wout Weghorst ise perşembe akşamı Grolsch Veste’de en ileri uçta santrfor olarak forma giyecek.

FC Twente, geçen pazar sahasında PEC Zwolle’yi 3-1 yenerek moral depoladı. Qarabag ise bir gün sonra sezonun ilk maçında Samaxi’yi aynı skorla mağlup etti.

FC Twente’nin muhtemel 11’i: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst.