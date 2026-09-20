FC Twente, pazar günü PSV karşısında sansasyon yarattı. John van den Brom'un ekibi, De Grolsch Veste'de uzun süre 1-2 gerideydi ancak son bölümde Wout Weghorst ve Daouda Weidmann'la acımasızca darbeyi vurdu: 3-2. Twente, böylece PSV'ye VriendenLoterij Eredivisie'deki sezonun ilk yenilgisini yaşattı.

Van den Brom, bir önceki maça göre tek değişiklik yaptı ve Marko Pjaca'nın yerine Filip Thorvaldsen'i tercih etti. PSV'de dikkat çeken nokta ise, Sparta Rotterdam karşısındaki hat-trick'ine rağmen Sven Mijnans'ın yedek başlamasıydı: Peter Bosz, santrforda Ricardo Pepi'yi tercih ederken, kenarlarda Ivan Perisic ile Ruben van Bommel'e, onların arkasında ise Guus Til'e görev verdi.

PSV ilk tehlikeyi erken yarattı, ancak sekizinci dakikada ciddi bir terslikle karşılaştı. Pepi, net bir neden olmadan yere düştü ve devam edemedi; böylece Mijnans erkenden oyuna girdi. Kısa süre sonra Twente, güçlü geçen bölümün karşılığını aldı: Younes Taha topu önünde buldu ve 14. dakikada ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

PSV, ilk 15 dakikada topa sık sık sahip oldu ancak Twente'nin baskısından çıkarak oyun kurmakta zorlandı. Yine de Eindhoven ekibi, Til sayesinde birkaç dakika içinde maçı tamamen çevirdi. Til önce Mauro Júnior'nun şık ortasına sert bir kafa vurdu, üç dakika sonra da Paul Wanner'in iyi pasında bir kez daha sahneye çıktı. Böylece PSV, 29 dakika sonunda bir anda 1-2 öne geçti.

Twente, bu çifte darbeyle oyundan düşmedi ve devre arasına kadar baskıyı yeniden artırmaya çalıştı. Sondre Ørjasæter şut için boş alan buldu ancak topu üstten auta gönderdi, Robin Pröpper da beraberlik golüne çok yaklaştı. PSV direndi ve soyunma odasına tek gollü üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da tempo yüksek kaldı ve iki takım da fırsatlar buldu. Ørjasæter'in şutu az farkla üstten auta giderken, ardından Weghorst'a da uygun bir pozisyonda vurma imkanı hazırladı ancak golcü oyuncu kaleyi bulamadı. Diğer tarafta Lars Unnerstall, Perisic'in kafa vuruşunda yaptığı şık kurtarışla PSV'nin farkı artırmasını önledi.

Van den Brom, son bölümde daha fazla risk alma kararı verdi ve takımını üç savunmacıyla oynattı. Bu ofansif hamle 79. dakikada karşılığını verdi; Twente, hızlı paslaşmalarla Eindhoven savunmasını aştı ve Weghorst, Matej Kovar ile karşı karşıya pozisyonda soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. İlk anda ofsayt düşünülse de bayrak haklı olarak kalkmadı.

Dört dakika sonra PSV için işler çok daha kötü bir hal aldı. Weidmann, kendi yarı sahasının derinlerinden etkileyici bir solo koşuya başladı, Eindhoven ekibinin kalesine doğru ilerledi ve atağı 3-2'lik golle kendisi tamamladı. Twente bu üstünlüğü korudu ve böylece muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Twente, bu üç puan sayesinde ligde dördüncü sıraya yükseldi ve üçüncü sıradaki PSV ile puanını eşitledi.