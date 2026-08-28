FC Twente için umut veren Konferans Ligi kura çekimi

FC Twente, Konferans Ligi lig aşamasındaki altı rakibini öğrendi. SC Freiburg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus ve FC Thun Avrupa’daki rakipleri oldu. İlk maç 15 Ekim’de oynanacak.

Tukkers, cuma günü kura çekimine 3. torbadan katıldı. FC Twente, önceden altı farklı rakiple karşılaşacağını biliyordu: her torbadan bir takım. Bu eşleşmelerin her birinde bir maç iç sahada, bir maç ise deplasmanda oynanacak. Ajax ile eşleşme ihtimali yoktu, çünkü aynı ülkeden kulüpler birbirleriyle eşleştirilemiyor.

FC Twente, Lugano, Getafe, Kups, FC Twente, FK Borac, Banja Luka, Lincoln Red Imps ile birlikte 3. torbada yer aldı.

1. torbadan SC Freiburg çıktı, 2. torbadan ise Pafos FC geldi. 3. torbadaki rakip Lincoln Red Imps oldu ve Kairat Almaty 4. torbadan geldi. Aarhus 5. torbadan çıkarken, son olarak FC Thun 6. torbadan geldi.

FC Twente, Konferans Ligi’nde hangi tarihlerde oynayacak?

Lig aşaması 15 Ekim’de başlıyor. Diğer maçlar 22 Ekim, 5 Kasım, 26 Kasım, 10 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak. FC Twente’nin hangi rakiple hangi tarihte karşılaşacağı perşembe akşamı itibarıyla henüz belli değil. UEFA, kesin maç programını, tam oynanma tarihleri ve başlama saatleriyle birlikte en geç 29 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak.

Nihayetinde 1 ile 8. sıralar arasındaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise son 16’da yer almak için play-off oynayacak. Geri kalanlar elenecek ve Avrupa macerası sona erecek.

FC Twente’nin Konferans Ligi’ndeki rakipleri: SC Freiburg, Pafos FC, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Aarhus, FC Thun.