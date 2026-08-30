FC Twente, Eredivisie'de SC Cambuur'a yeni bir hezimet daha yaşattı

FC Twente, pazar günü SC Cambuur’u çocuk oyuncağı gibi geçti. Leeuwarden’da Ruud Nijstad, Wout Weghorst, Marko Pjaca ve Younes Taha’nın golleriyle maç 1-4 bitti. Cambuur böylece Eredivisie’de hâlâ puansız kaldı. Twente dokuzuncu sıraya yükseldi, ancak hâlâ bir maç eksiği var.

John van den Brom’un ekibi maçın ilk düdüğünden itibaren topa çok sahip olarak oyunun kontrolünü eline aldı, ancak bu üstünlük ilk etapta net fırsatlar getirmedi. Yine de Nijstad’ın attığı 0-1 çok da beklenmedik değildi. Savunmacı rahatça ileri çıktı, neredeyse hiç müdahaleyle karşılaşmadı ve topu harika bir vuruşla üst köşeye gönderdi.

Bu, ligin ilk haftalarında Eredivisie’yle sert şekilde tanışan Cambuur için bir darbe daha oldu. Sanki bu yetmezmiş gibi, Weghorst kısa süre içinde skoru 0-2’ye getirdi. Forvet, Joël Drommel’in uzun topuyla Cambuur kalesiyle karşı karşıya kaldı ve dış ayağıyla soğukkanlı bir şekilde bitirdi.

Devre arasından önce Ramiz Zerrouki ve Daouda Weidmann da farkı artırma fırsatları buldu, ancak maçın fişini tamamen çeken isim, aradan iki dakika sonra ağları havalandıran Pjaca oldu.

Bu golden önce Sondre Orjasaeter’den harika bir asist geldi. Kanat oyuncusu rakibini şık bir şekilde geçti, görüşünü kaybetmedi ve topu uzak direkte kusursuz biçimde hazırladı. Orada tamamlayan isim Pjaca oldu: 0-3.

Böylece Cambuur bir kez daha farklı bir yenilgiden korkmak zorunda kaldı ve kaleci Thijs Jansen’in çok iyi bir maç çıkarması büyük şans oldu. Yine de son bölümde skor 0-4’e geldi: kendi yarı sahasında yapılan basit top kaybı, Taha’nın golünün önünü açtı.

Bitime iki dakika kala sadık Cambuur taraftarları için yine de sevinç nedeni vardı. Rafik El Arguioui’nin pasında Ilyès Hamache skoru 1-4 yaptı. Ancak bu gol, yenilgiyi Cambuur açısından pek de daha az acı hale getirmedi.