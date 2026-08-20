FC Twente, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off’larında FK Karabağ ile karşılaşacak. Voetbalzone’un tahminine göre John van den Brom, alışılmış isimleri tercih edecek. Grolsch Veste’deki Avrupa karşılaşması TSİ 20.00’de başlayacak ve ESPN 1’den canlı yayınlanacak.

Lars Unnerstall, Twente’de kalede yerini koruyor. FC Twente savunması sağdan sola Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad ve Aske Adelgaard’dan oluşuyor.

Orta sahada kontrolü Ramiz Zerrouki’nin sağlaması bekleniyor, yanında ise Daouda Weidmann görev yapacak. Fransız futbolcu sezona güçlü bir başlangıç yaptı; dört maçta iki gol ve iki asist üretti.

Marko Pjaca, Daan Rots ve Sondre Ørjasæter, Twente orta sahasında daha ileri uçta görev yapan isimler olacak. Wout Weghorst ise perşembe akşamı Grolsch Veste’de en uçta santrfor olarak sahaya çıkacak.

FC Twente, geçen pazar günü sahasında PEC Zwolle’yi 3-1 yenerek moral depoladı. Karabağ ise bir gün sonra sezonun ilk maçında Samaxi’yi aynı skorla mağlup etti.

FC Twente’nin muhtemel 11’i: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst.