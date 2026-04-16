FC Twente, Daouda Weidmann'ın muhteşem golüyle Ajax'ı mağlup etti

Ajax ile FC Twente arasındaki hazırlık maçı Perşembe öğleden sonra konuk takımın 1-0 galibiyetiyle sona erdi. Daouda Weidmann, muhteşem bir uzak mesafe golüyle maçın en önemli anını yaşattı.

Maarten Paes'in yokluğunda Ajax'ın ilk onbirinde en dikkat çeken isim Paul Reverson oldu. Ayrıca Óscar García, kaptan Owen Wijndal'ın da aralarında bulunduğu bir dizi yedek oyuncuya genç Twente kadrosu karşısında şans verdi.

John van den Brom, kaleci Sam Karssies ve Lucas Vennegoor of Hesselink dahil olmak üzere beş genç yeteneğe kendini kanıtlama şansı verdi. Sonuncusu, eski milli oyuncu Jan'ın oğlu.

Tukkers, Sportcomplex De Toekomst'ta ilk dakikadan itibaren futbol oynamak isteyen dominant takım olduğunu gösterdi. Ayrıca saha oyunu Ajax'ınkinden çok daha mantıklı görünüyordu.

İlk yarının ortalarında Guilherme Martinho Peixoto, o ana kadar mükemmel bir performans sergileyen Reverson'u geçmeyi başardı, ancak şutu direğin dışına çarptı. Hemen ardından Daan Rots da direği vurdu.

Amsterdam ekibi ancak ilk yarının sonlarına doğru birkaç küçük fırsat yaratabildi. Ancak Oscar Gloukh, Ko Itakura ve Maher Carrizo'nun nişan alma yeteneği pek iyi değildi. Sonuncusu devre arifesinde sakatlanmış gibi görünüyordu, ancak ikinci yarıya geri döndü.

Daha da sıkıcı geçen ikinci yarıda Youri Regeer bir umut ışığı oldu. Bir aylık sakatlığın ardından Ajax'a geri döndü. Henüz 16 yaşındaki Mohammed Abdalla da García'dan süre aldı.

82. dakikada nihayet heyecan verici bir an yaşandı. Köşe vuruşundan seken top tam da Weidmann'ın ayaklarının önüne düştü; Weidmann müthiş bir vuruşla Reverson'u çaresiz bıraktı: 0-1. Maç bu skorla sona erdi.

Ajax kadrosu: Reverson; Tomiyasu, Bouwman, Itakura, Wijndal; Steur, Gloukh, Bounida; Carrizo, Dolberg, Edvardsen.

FC Twente kadrosu: Karssies, Peixoto, Bruns, Pröpper, Titulaer; Kjølø, Verschueren, Weidmann; Daan Rots, Vennegoor of Hesselink, Pjaca.