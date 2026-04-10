FC Twente, Ajax, Feyenoord ve PSV'ye net bir mesaj veriyor

Tubantia'nın haberine göre, FC Twente, Mats Rots'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanmıştır. Ajax, Feyenoord ve PSV'nin radarında olduğu söylenen 20 yaşındaki sol bek, bu sayede 2028 ortasına kadar kulübe bağlı kalacak.

Genç milli takım oyuncusu Rots, bu sezon Twente'nin en büyük sürprizlerinden biri oldu. SoccerNews'ten transfer muhabiri Mounir Boualin'e göre, Rots geleneksel üç büyük kulübün de radarında yer alıyor.

Bu sözleşme uzatmasıyla Twente, Rots'un değerinin biraz daha artmasını sağladı. Transfermarkt, sol ayağını şimdiden 10 milyon euro olarak değerlendiriyor.

Rots'un Twente'de iki sezon daha oynama ihtimali düşük görünüyor. Gelişimi birçok kulübün dikkatinden kaçmadı.

Rots, şu ana kadar Twente'nin A takımında 38 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda beş gol attı ve dört asist yaptı.

Geçen sezon Rots, Heracles Almelo'da kiralık olarak forma giydi. Şimdiye kadar Jong Oranje adına beş uluslararası maçta forma giydi.

Mats Rots, sağ kanat oyuncusu Daan Rots'un (24) küçük kardeşidir. Twente, onun sözleşmesi konusunda da aynı şeyi yapabilir.