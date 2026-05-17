FC Groningen play-off'a yükseldi, Sparta ise şehirdeki rakibi Excelsior'a yenildi

FC Groningen, VriendenLoterij Eredivisie'nin son haftasında Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Heracles deplasmanında galip gelen Dick Lukkien'in takımı ligi dokuzuncu sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı için oynanacak play-off'lara yükseldi. Rakibi Sparta Rotterdam da dokuzunculuk için iddialıydı, ancak şehir rakibi Excelsior'u yenemedi.

Heracles - FC Groningen 1-2

FC Groningen, maçın erken dakikalarında arzu ettiği üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi takım topu uzaklaştıramayınca, Marco Rente topu Thom van Bergen'e iyi bir şekilde geri verdi ve o da şutunu çekti. Şutu engellendi, ancak David Van der Werff ribaunddan topu ağlara gönderdi: Maçın üçüncü dakikasında skor 0-1 oldu.

On beş dakika sonra Dick Lukkien'in takımı bir gol yedi. Mimeirhel Benita savunmanın arkasında boşluk gördü ve derinlemesine Tristan van Gilst'i buldu. Forvet tam istediği gibi pas aldı ve ardından topu Etienne Vaessen'in bacaklarının arasından geçerek kaleye gönderdi: 1-1. Bu skor aynı zamanda devre arası skoru oldu.

İkinci yarıya on dakika kala konuk takım yine öne geçti. Rente sağ kanattan iyi bir pozisyon yakaladı ve topu Tygo Land'e geri bıraktı; Land'in vuruşu bir Heracles savunmacısının bacağından sekerek ağlara gitti: 1-2.

Groningen yapması gerekeni yaptı ve doğrudan rakibi Sparta'nın da kendi sahasında Excelsior'a yenildiğini gördü. 21 Mayıs'ta FC Groningen, beşinci sıradaki Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Sparta - Excelsior 2-3

Sparta, Avrupa kupaları için play-off'lara katılma umudunu sürdürüyordu, ancak bunun için FC Groningen'in sonucuna bağlıydı ve kendi sahasında Kralingen'li rakibini yenmek zorundaydı. Maçın ilk çeyreği geçtikten sonra bu hedef ciddi bir darbe aldı.

Topu ustaca koruyan Mike van Duinen'in iyi hazırlık çalışmasının ardından, Gyan de Regt hızla topu sürerek ortaladı. Ortaya gelen top hiçbir Excelsior oyuncusuna ulaşmadı, ancak Sparta savunmacısı Giannino Vianello kendi kalesine kayarak golü attı: 0-1.

İkinci yarı başladıktan beş dakika sonra Sparta'nın sorunları daha da büyüdü. İyi bir kontra atak sonrasında Excelsior öğleden sonra ikinci golünü attı. Van Duinen, De Regt'in ortasını gole çeviremedi, ancak sol bek Arthur Zagré ribaunddan golü attı: 0-2.

Yine de Maurice Steijn'ın takımı hemen karşılık verdi. Shunsuke Mito güzel bir şekilde ilerledi ve şut çekmek üzereyken düşürüldü. Hakem düdük çalmadı ve top Ayoni Santos'un ayaklarının önüne düştü; Santos müthiş bir vuruşla Sparta taraftarlarına yeniden umut verdi: 1-2.

Ancak bu umut kısa sürdü. 62. dakikada Excelsior, Sparta kalecisi Joël Drommel'i üçüncü kez alt etti. Noah Naujoks, De Regt'in keskin bir şekilde ortaladığı köşe vuruşunu ilk direkte kafayla ağlara gönderdi: 1-3.

Sparta, maçın son dakikalarında Milan Zonneveld ile bir gol daha attı, ancak daha sonra bir golü daha iptal edildi, ancak artık pek bir önemi kalmamıştı. Spangen'de maç 2-3 sona erdi.