FC Groningen, Alvin Nordin’i kadrosuna katmayı başardı. Savunma yönü güçlü merkez orta saha oyuncusu, İsveç ekibi Helsingborgs IF’ten geliyor ve Euroborg’da dört yıllık sözleşmeye imza attı.

Nordin, 2024’te 16 yaşındayken Helsingborgs’un A takımında forma giyen, 18 yaşında İsveçli bir genç milli. Genç oyuncu, söz konusu kulüp için toplam 28 maça çıktı (2 gol, 2 asist).

Teknik direktör Dick Lukkien’in kadrosuna doğrudan katılan Nordin, “Benim için bu, kariyerimde şu anda atabileceğim en iyi adım” dedi. “Eredivisie’deki futbol oyun tarzıma çok uygun ve FC Groningen de benim oynamayı sevdiğim şekilde oynuyor: tempolu, hücum odaklı, oyunu dikte etmek isteyen ve organize.”

“Hatlar arasında oynamayı seven bir oyuncuyum ve kulüp, hem saha içinde hem de saha dışında burada kendimi en iyi şekilde geliştirebilmem için iyi bir planla geldi.”

Nordin sözlerini, “Benim için önemli olan, takımın temposuna mümkün olduğunca çabuk ayak uydurmak ve fiziksel olarak daha güçlü hale gelmek” diyerek sürdürdü. “Hızlı şekilde alışabileceğimi ve uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum. Hedefim, mümkün olan en kısa sürede ilk maçına çıkmak ve çok fazla dakika almak.”

Nordin, “Kendimin en iyi versiyonunu göstermek istiyorum. Zor olacak ama bunu başaracağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı. İsveçli oyuncu, hem İsveç 18 Yaş Altı hem de İsveç 19 Yaş Altı Milli Takımı’nda dokuzar kez forma giydi.

Nordin’in gelişiyle birlikte Thom van Bergen’in olası ayrılığı da gündemde. AZ, hücum oyuncusuyla ciddi şekilde ilgileniyor ve Kuzey’in Gururu’yla anlaşma sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor.