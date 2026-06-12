FC Groningen, Eredivisie'de Dies Janse'nin halefini gözlemliyor

FC Groningen, Joris Kramer'i Dies Janse'nin yerine geçecek isim olarak görüyor. Voetbal International'a göre Groningen kulübü, Go Ahead Eagles'ın kaptanına ilk teklifini sundu.

Janse, Ajax'tan bir sezonluk kiralanmış ve teknik direktör Dick Lukkien yönetiminde kuzeydeki kulübün vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmişti.

Teknik direktör Mo Allach, Ajax'tan kiralanan oyuncunun halefi olarak Kramer'i gözüne kestirmiş durumda. Mats Deijl'in ayrılmasının ardından savunma oyuncusu, Go Ahead Eagles'ta kaptanlık pazubandını devraldı.

VI, Cuma öğleden sonra Groningen'in ilk teklifini yaptığını bildirdi. Teklifin ne kadar olduğu henüz bilinmiyor, ancak en azından Go Ahead'i ikna etmek için yeterli olmadığı ortaya çıktı.

Deventer ekibi Kramer'i kadroda tutmak istiyor, ancak oyuncunun isteklerini de göz önünde bulunduruyor. Ayrıca Jakob Breum ve Jari De Busser'in de ayrılma ihtimali var.

Kramer'in Deventer'deki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki savunma oyuncusu şu ana kadar 152 maçta forma giydi ve sihirli bir sezonda kulüple birlikte KNVB Kupası'nı kazandı.