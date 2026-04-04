FC Groningen, daha önce hiç kazanamadığı sahada zorlu bir galibiyet elde etti

FC Groningen, Cumartesi akşamı Telstar deplasmanında zorlu bir mücadelenin ardından 0-2 galip geldi. Dick Lukkien'in takımı, güçlü bir ilk yarıda Dies Janse'nin golüyle öne geçti ve maçın son dakikalarında Jorg Schreuders'in golüyle skoru belirledi. Bu sonuçla Groningen, play-off potasında 10. sıradaki yerini koruyarak yarışta kalırken, Telstar ise 16. sırada kalarak küme düşme hattının hemen altında yer aldı.

Sportpark Schoonenberg'de başlayan maç, her iki takımın da hücuma yöneldiği hareketli bir mücadeleye sahne oldu. Telstar, maçın başlarında biraz daha fazla top hakimiyetine sahipti, ancak büyük fırsatlar yaratamadı. FC Groningen, 10. dakikada Thom van Bergen ile ilk kez kendini gösterdi, ancak bu pozisyon golle sonuçlanmadı.

Maçın ilk yarım saatinden sonra Groningen, maçın ilk gerçek tehlikesini yarattı. Tygo Land uzak mesafeden sert bir şut çekti, ancak kaleci Ronald Koeman junior güzel bir kurtarış yaptı. Kısa bir süre sonra Telstar, Nökkvi Thórisson'un sakatlığı nedeniyle zorunlu bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.

32. dakikada Groningen maçı açtı. Dies Janse'nin kafa vuruşu ilk anda çizgiden çıkarılmış gibi göründü, ancak VAR'ın müdahalesi sonrasında topun çizgiyi tamamen geçtiği ortaya çıktı: 0-1. Kısa süre sonra Janse ikinci golüne çok yaklaştı, ancak Koeman junior daha fazla hasarı önledi.

Telstar, devre bitmeden geri dönmeye çalıştı ve Tika de Jonge'nin dikkatsiz top kaybının ardından Sem van Duijn ile iyi bir fırsat yakaladı. Ancak onun şutu dışarıya gitti ve Groningen devreye önde girdi. İlk yarıda oyun inişli çıkışlıydı ve bolca eğlence sundu.

İkinci yarıda maçın gidişatı aynı kaldı ve her iki takım da karşılıklı fırsatlar yakaladı. Groningen, Younes Taha ve Jorg Schreuders ile farkı artırma fırsatları yakaladı, ancak her seferinde Koeman junior engel oldu. Diğer tarafta ise Van Duijn, bir köşe vuruşundan kafayla topu üstten dışarı attı.

İkinci yarının ortalarında Groningen, farkı kesin olarak açma fırsatını kaçırdı. Önce Taha bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı ve seken topta Van Bergen boş kaleye gol atamadı. Kısa süre sonra oyuna giren Willumsson 0-2'yi yaklaştı, ancak Koeman junior yine takımını maçta tuttu.

Maçın son dakikalarında Telstar her şeyi ortaya koydu ve Vaessen, Brouwer'in şutunu kurtarmak zorunda kaldı. Uzatma dakikalarında Groningen, keskin bir kontra atakla maçı bitirdi. Van Bergen, Schreuders'e pas verdi ve o da yakın mesafeden skoru 0-2'ye getirdi. Böylece Lukkien'in takımı, en üst seviyede daha önce hiç kazanamadığı bir sahada önemli bir galibiyet elde etti.