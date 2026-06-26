FC Dordrecht, Dirk Kuijt’in halefini aniden Ajax’tan transfer etti

FC Dordrecht, Cuma akşamı yaptığı açıklamada Paul Nuijten’in kulübün yeni baş antrenörü olduğunu duyurdu. 2027 ortasına kadar sürmesi planlanan Ajax’taki sözleşmesi feshedildi. Dordrecht, kısa bir süre sonra Nuijten’i Dirk Kuijt’in halefi olarak tanıttı.

Nuijten, FC Dordrecht ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve Keuken Kampioen Divisie'de mücadele eden kulüpte hemen göreve başlayacak.

33 yaşındaki Brabantlı teknik adam, kısa süre önce Fenerbahçe'ye transfer olarak teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı olan Dirk Kuijt'in yerine geçecek.

Bir an için Go Ahead Eagles'ın yardımcı antrenörü Rick Adjei'nin Katwijkli antrenörün yerine geçeceği düşünülmüştü. Ancak durum hiç de öyle değildi.

Cuma akşamı, Ajax ve Nuijten’in karşılıklı anlaşma ile derhal yollarını ayırdıkları açıklandı. Kısa bir süre sonra da Schapenkoppen, Nuijten’in yeni baş antrenör olacağını duyurdu.

Teknik direktör, bu göreve atanmasından gurur duyuyor. “FC Dordrecht’te bu fırsatı yakaladığım için son derece mutlu ve minnettarım. Burası kendine özgü bir kimliği, tutkulu taraftarları ve büyük bir hırsı olan bir kulüp. Bu görevin getirdiği sorumluluğun farkındayım ve bunu oyuncularla ve teknik ekiple birlikte yerine getirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum,” kulübün basın açıklamasında yer alıyor.

Nuijten, 2024 yılında Ajax U17 takımının teknik direktörü olarak De Toekomst’a geldi. U19 takımından geçici teknik direktör Fred Grim’in yardımcısı olarak Ajax 1’e terfi etti. Grim, Amsterdam kulübünün gençlik akademisindeki görevine geri döndükten sonra Nuijten, Jong Ajax’ın baş antrenörü olarak atandı. Ancak Geldrop doğumlu teknik adam, şimdi Dordrecht’te yeni bir maceraya atılmayı tercih etti.