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FC Bayern Münih, Haberler: Eberl, Hiroki Ito'nun satışını değerlendiriyor

Sportif direktör Max Eberl, Hiroki Ito'nun bu transfer döneminde satılabileceğini düşünüyor. Eberl, çarşamba günü düzenlenen medya toplantısında, "Hiroki Ito'nun bir transfer düşüncesi olursa, çünkü kendisi de işlerin zorlaştığını fark ederse, bununla ilgileneceğiz" dedi.

27 yaşındaki Japon savunmada çok yönlü kullanılabiliyor, ancak asıl iki pozisyonunda büyük bir rekabetle karşı karşıya. Sol bekte Alphonso Davies (Eberl'e göre bunun aksini söyleyen söylentilere rağmen satılık değil) ile yeni transfer Nathaniel Brown forma süreleri için mücadele ediyor. Stoperde ise Dayot Upamecano ile Jonathan Tah banko isimler olarak görülüyor, ilk alternatif de Min-Jae Kim.

Ito, 2024'te VfB Stuttgart'tan 23,5 milyon euro karşılığında geldi ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. FC Bayern'daki ilk iki yılında tekrarlayan sakatlık problemleri onu yavaşlattı. Ito'nun yanı sıra Joao Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın da kulüpten mutlaka ayrılması bekleniyor.

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FC Bayern Münih, Haberler: Eberl, Saibari'nin sakatlığı hakkında konuştu

FC Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl, yeni transfer Ismael Saibari'nin durumuyla ilgili bir güncelleme paylaştı. Nathaniel Brown'un tanıtımında Eberl, Faslı oyuncunun geride kalan Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın ardından takımla birlikte yaklaşan Asya turuna katılamayacağını vurguladı.

"Ismael'in isteği çok büyük. En çok da Asya turuna katılmak istiyor. Ancak önce rehabilitasyonunu sakin şekilde tamamlaması gerekiyor ki dönüşten sonra tamamen hazır olsun. Ardından hazırlık döneminin son bölümünü onunla birlikte eksiksiz geçirebilmeyi umuyoruz" dedi Eberl.

Bunun dışında Serge Gnabry ve Lennart Karl da Asya'da olmayacak: "Ne Serge ne de Lennart bizimle gelecek. Rehabilitasyon sürecinde iki kez 11 saatlik uçuş yapmanın bir anlamı yok."

Ayrıca kadroda yer almayacak bir diğer isim de, Dünya Kupası'nın ardından küçük bir operasyon geçirmek zorunda kalan Jamal Musiala. Eberl, "Jamal'da elbette bu ağır sakatlık vardı" dedi. "Şimdi umarız plakanın çıkarılmasıyla son adımı attı. Umarım bu onu biraz da sembolik olarak özgürleştirir. Beklentiler yüksek olduğu için kolay zamanlar geçirmedi. Kendi beklentileri de öyle."

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