FC Barcelona, Luis Figo’yu görüyor ve teklifi çöpe atmaya karar veriyor

FC Barcelona, Catalunya Ràdio'nun ardından 3Cat'in haberine göre dijital banka Revolut'un teklifini reddetti. Kulüp uzun süredir birlikte çalışacağı yeni bir banka arıyordu, ancak Revolut'u Luis Figo bu şirketin yüzü olduğu için geri çevirdi.

Barcelona, dört on yıl boyunca CaixaBank ile bağlantılıydı. İş birliği, Barcelona yönetim kurulu üyeleri ile CaixaBank arasında sürtüşme yaşanmasının ardından 2025'te sona erdi.

Barcelona, yıllık altı milyon euroluk ödemeyi çok düşük bulurken, CaixaBank da Bankia ile birleşmenin ardından sponsorluk harcamalarına daha eleştirel yaklaşmaya başladı ve Barcelona'nın taleplerine sorgusuz sualsiz uymak istemedi.

Ayrıca Barcelona'daki birden fazla yönetim kurulu üyesinin, CaixaBank direktörü aracılığıyla Camp Nou'daki harici bir projeye yatırım yapması nedeniyle de gerginlikler ortaya çıktı. Proje başarısızlıkla sonuçlandı ve Barcelona'nın yönetim kurulu üyeleri CaixaBank'tan mali tazminat talep etti; bu da taraflar arasındaki ilişkiyi ciddi şekilde bozdu.

Bu nedenle taraflar sözleşmenin geçen yıl sona ermesine izin verdi ve Barcelona, CaixaBank'ın yerine geçecek bir isim arıyor, ancak taraflar arasındaki görüşmeler hiçbir zaman tamamen durmadı. Buna rağmen kulüp dış taraflarla da yoğun şekilde görüşüyor.

Revolut ile de görüşmeler yürütüldü. Ancak bir anlaşma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Barcelona bankayı mali değil, duygusal nedenlerle reddetti. Luis Figo, bankanın en yeni kampanyasının yüzü ve reklam filmlerinde 2000'deki son derece hassas transferine bile atıfta bulunuyor.

Figo o yıl, Barcelona'dan ezeli rakibi Real Madrid'e gitmeyi tercih etti. O dönemde Florentino Pérez seçimleri yeni kazanmıştı ve Portekizli yıldızı Santiago Bernabéu'ya getirerek sözünü tuttu. Figo o tarihten bu yana Barcelona ve çevresinde istenmeyen kişi ilan edildi.

Figo, "Paran için seç" sloganıyla dev reklam panolarında da yer alıyor. Bu, transferinin ardından Barcelona taraftarlarından aldığı büyük tepkiye doğrudan bir gönderme. Taraftarlar ona "paralı asker" de dahil birçok sıfat yakıştırmıştı. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, kulübün Revolut ile çalışmaması için fazlasıyla yeterli sebep oluşturdu.



