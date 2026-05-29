FC Barcelona, Julian Álvarez için devasa bir teklifte bulundu

FC Barcelona, Atlético Madrid'e 100 milyon avroluk bir teklif sundu. Fabrizio Romano'nun haberine göre, kulüp bu sayede Julian Álvarez'i İspanya'nın başkentinden koparmayı umuyor.

Perşembe öğleden sonra, Barça'nın Álvarez'i mümkün olan en kısa sürede kadrosuna katmak için elinden geleni yapacağı açıklanmıştı. O anda henüz resmi bir teklif söz konusu değildi.

Perşembe akşamı Arjantinli golcü, Atlético kulüp yönetimine ayrılma isteğini iletti. Kulüp ise onu bırakmak istemiyor.

Yine de transfer gerçekleşecek gibi görünüyor. Barcelona, Madrid'e ilk teklifini sundu. Bonuslar hariç 100 milyon euro.

Álvarez'in sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor, bu yüzden teklifin yeterince yüksek olup olmadığı zamanla belli olacak. Transfermarkt, oyuncunun değerini 90 milyon euro olarak belirlemiştir.

Madrililer, 2024 yılında Álvarez'i Manchester City'den transfer etmek için yaklaşık 75 milyon euro ödemişti.

O zamandan beri, Arjantin milli takımında 51 kez forma giyen oyuncu, Atlético Madrid adına 106 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 49 gol attı ve 17 asist yaptı.